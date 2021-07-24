AK Parti'den çok sert KKTC açıklaması: Tümüyle reddediyoruz!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımdaü, "Cumhurbaşkanımız son KKTC ziyaretinde Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerini bir kez daha güçlü şekilde savundu. Cumhurbaşkanımızın adadaki gerçeklere ve hukuka uygun açıklamalarına karşı bazı ülkeler açıklamalar yaptı. Bu ülkelerin hukuksuz açıklamalarını tümüyle reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanımız, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la beraber KKTC’nin Maraş bölgesinin açılmasına dair güçlü ve hukuka uygun mesajlar verdi. Buna karşı çıkan ülkelerin söyledikleri hukuka uygun değildir; sadece Rum-Yunan propagandasına dayanmaktadır.

“TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ”

KKTC’nin Maraş açılımının ikinci aşamasına dair BMGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddediyoruz. Bu açıklama Rum-Yunan ikilisinin asılsız iddialarına dayanmaktadır.

Maraş, açılmadığı ve askeri bölge ilan edildiği haliyle de KKTC toprağıdır. Maraş’a dair yürütülen açılım, mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde yürütülmektedir ve uluslararası hukuka uygundur.

“MARAŞ’TA MADURİYETLER GİDERİLMELİDİR”

BMGK kararları, mülkiyet haklarını ve egemenlik haklarını ihlal edemez. Gelinen noktada sahadaki gerçekliğin göz ardı edilmesi sürdürülemez hale gelmiştir. Maraş’ta mağduriyetlerin giderilmesi gereklidir. Ada gerçeklerine ve hukuka uygundur.

Uluslararası toplum adadaki gerçeklikle yüzleşmeli, Türk tarafının iyi niyetine rağmen Rum tarafının tutumu nedeniyle iki kesimli federal çözümün artık seçenek olmadığını görmelidir. KKTC’ye yönelik haksızlıklara son verilmelidir.