AK Parti’den CHP’ye tezkere tepkisi: Milli güvenlik hassasiyeti yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır oyu' vereceğini açıklayan CHP'ye tepki geldi. Çelik, "Yüce Meclisin takdirine sunulan tezkereler Türkiye’nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Türkiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok" dedi.

AK Parti'li Ömer Çelik, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ile Suriye 'deki görev süresini 2 yıl uzatacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Çelik, Tezkere'nin Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanı olduğunu belirterek, "Bu irade beyanı Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya her şart altında kararlı olduğumuzu ve bunun için her türlü meşru mücadeleyi vereceğimizi ifade eder. Bu irade sayesinde sınırlarımız yakınında kurulmak istenen terör devletçikleri ortadan kaldırılmıştır. Eğer bu irade beyanı olmasaydı PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin sınırlarımıza yakın yerlerde fiili oluşumları söz konusu olacaktı. Buna asla izin vermeyeceğiz" dedi.

'ZAAFA UĞRATMAYA BAHANE ÜRETMEKTİR'

Çelik, Türkiye'nin her bedeli ödemeye hazır biçimde terörle mücadele edeceğine vurgu yaparak, "Yüce Meclis'in takdirine sunulan tezkereler Türkiye'nin milli güvenliği açısından gerekli iradeyi temsil eder. Bu tezkerelere karşı çıkanların gerekçelerini bugün dinledik. Bu mantıksız gerekçeleri üretenlerin hiçbir şekilde Türkiye'nin milli güvenliği konusunda hassasiyeti yok. Bu mantıksız gerekçelerle tezkerelere karşı çıkmaktan bahsetmek ve 'hayır' oyu vermek, milli güvenliğimizi zaafa uğratmaya bahane üretmektir. Bu yaklaşım, sınırlarımızdaki terör oluşumlarına elverişli ortam oluşturmaya çalışmaktır. Türkiye'nin terörle mücadelesinde ortaya konulan irade beyanının 'süresini' tartışma konusu yapmak başlı başına bir savrulmadır. Türkiye kararlı ve her türlü bedeli ödemeye hazır biçimde terörle mücadele edecektir. Türkiye'nin terörle mücadelede uluslararası iş birliğine destek verdiğini ifade eden maddeler yıllardan beri tezkerelerde zaten vardır. Bunu ifade eden tezkere maddelerini anlamayanların, milli güvenlik konusunda alfabeyi bilmediği açıktır" ifadelerini kullandı.

'BİRİLERİ TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNDEN RAHATSIZ'

Çelik ayrıca birilerinin Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsız olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mesele açıktır; birileri Türkiye'nin terörle mücadelesinden rahatsızdır. Bunu açıkça söyleyemeyenler, terörle mücadele kararlılığının süresini tartışma konusu yapmaktadır. Türkiye'nin terörle mücadelede uluslararası iş birliğini desteklemesi anlamına gelen ve son zamanlarda DEAŞ'la mücadelede uluslararası koalisyonun üyesi olmamızı anlatan maddelerin yeni bir şey gibi tartışma konusu yapılması, başka niyetleri ve ittifakları örtmek içindir. Her ne olursa olsun Türkiye terörle mücadelesini eksiksiz ve en güçlü şekilde sürdürecek, terör örgütlerine göz açtırmayacaktır. Bu iradeyi savunmak milletimizi, ülkemizi, demokrasimizi ve cumhuriyetimizi savunmaktır."