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AK Parti'den CHP'ye Azerbaycan tepkisi

AA |  28 Eylül 2020 Pazartesi - 15:16 | Son Güncelleme : 28 09 2020 - 15:26

AK Parti Sözcüsü Çelik, "CHP yönetiminin Ermenistan'ın sözlerine destek vermesini milletimiz en iyi şekilde değerlendirecektir." ifadesini kullandı.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkan  Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün "Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve  söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor."  şeklindeki açıklamasını şiddetle kınadıklarını belirtti.
 
"Bu açıklama Türkiye karşıtı ahlak dışı bir provokasyondur.  Ermenistan'ın Dış İşleri Bakanı ve Moskova Büyükelçisi tarafından dile getirilen  bu yalanların maksadı bellidir. CHP sözcüsünün eş zamanlı olarak bu yalanları  ifade etmesi manidardır." ifadelerini kullanan Çelik, şu değerlendirmelerde  bulundu:
 
"Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye'nin Azerbaycan'la  dayanışmasının önünü kesmek için üretiyor. Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye  düşmanlığı yapmak için üretiyor. Ermenistan'ın yalanlarını aynı cümlelerle  CHP'den duyuyoruz. Bu benzerlik utanç vericidir.
 
Türkiye düşmanlarının ürettiği provokasyonları sürekli CHP'nin  sahiplenmesi son derece yanlıştır. Bu açıklamayı yaparken hadi geçmişinizi silip  bir kenara attınız, Asala tarafından şehit edilen meslektaşlarınızı da mı hiç  hatırlamadınız, onların aziz hatırasından hiç mi utanmadınız?"
 
Çelik, Türkiye'nin Azerbaycan'la dayanışmasının Ermenistan'ı rahatsız  ettiğini ve Türkiye hakkında yalan ürettiklerini belirterek, "Türkiye'nin  Azerbaycan'la dayanışmasından CHP niye rahatsız oluyor ve Ermenistan'ın ürettiği  yalanlara sahip çıkıyorlar? Türkiye'nin bu konudaki pusulası Azerbaycan'la sonuna  kadar dayanışmadır. CHP'nin pusulasını şaşırdığına, mihengini kaybettiğine,  Türkiye'nin ve dostlarının sevinmesine üzülüp, düşmanlarının sevincine ortak  olduğuna her geçen gün başka bir vesileyle yeniden tanıklık ediyoruz."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Türkiye'nin sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan  Çelik, şunları kaydetti:
 
"Cumhurbaşkanımız bu konudaki kararlılığımızı dün de net bir şekilde  ifade etmiştir. CHP yönetiminin Ermenistan'ın sözlerine destek vermesini  milletimiz en iyi şekilde değerlendirecektir. CHP yönetiminin bu provokatif  açıklaması CHP tabanındaki vatandaşlarımıza da haksızlıktır. CHP tabanındaki  vatandaşlarımız dünden beri Azerbaycan'a destek veren çok güçlü açıklamalar  yapıyorlar. Türkiye tek yürek Azerbaycan'ın yanındadır. Sadece CHP yönetimi aksi  yöndedir."
 
  
 
 

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