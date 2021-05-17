AK Parti'den BM'ye sert sözler!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, “anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli” diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin.’ ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor. Birleşmiş Milletler İsrail ve Filistin 'e çağrı yaparak, “anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli” diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin.’ ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesaj şu şekilde: Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor. Birleşmiş Milletler, İsrail ve Filistin'e çağrı yaparak, “anlamsız kan dökme, terör ve yıkıma derhal son verilmeli” diyor. BM önce bu anlamsız çağrılara son versin.