AK Parti'den Babacan'a sert tepki! 'İki yüzlülük'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önceki gün katıldığı bir televizyon programında, 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde gündeme gelen, muhalefetin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “çatı aday” olması için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Babacan’ın açıklamalarına AK Parti’den sert tepki geldi.
Babacan, şunları söyledi: “2018’de ortak adaylık teşebbüsü vardı ve olmadı. Ülke tam beş yıl kaybetti. Sayın Gül’e teklifin yapıldığı ortamda ben de vardım. O dönem görünür değildim ama çalışmaların tam göbeğindeydim. O gün gelip de ‘Siz ortak aday olursanız biz sizi destekleyeceğiz’ diyenler, son güne kadar sözlerinin arkasında dursaydı o gün o iş olurdu.”
Babacan, 8 Temmuz 2019’da AK Parti’den istifa ettiğini duyurmuştu. Babacan’ın, “Abdullah Gül’ün ortak adaylığı” için yapılan çalışmalara katıldığını ifade ettiği 2018’de AK Parti milletvekili olduğu ve o dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdiğini belirten AK Partili isimler, Babacan’ı çok sert sözlerle eleştirdi.
‘Sahtekârlık’
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, “Ali Babacan bir yandan 3 Mayıs 2018’de 316 AK Partili milletvekili ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı adayı gösterirken diğer yandan da Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi çalışmalarının tam ortasında, tam göbeğinde yer almış. Babacan’ın yüzü kızarmadan ifade ettiği bu durumu, ilkeli bir siyaset anlayışıyla bağdaştırmak mümkün değil. Hadi gelin durumun adını tam koyalım: Bunun adı riyakârlıktır, sahtekârlıktır, ihanettir, iki yüzlülüktür, sinsiliktir, utanmazlıktır, arkadan iş çevirmedir, pişkinliktir” dedi. Şahin, Babacan’ın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığı için attığı imzanın görselini de Twitter’dan paylaştı.
‘Brutus Babacan’
AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci de, “Bu zat AK Partili iken, AK Parti’nin de bir Cumhurbaşkanı adayı varken, muhalefetin adayını belirleme görüşmelerine girmiş. O tarihlerde Erdoğan ile görüşüyor, selam veriyor-alıyor, kurullarda bir araya geliyor. Bu nice bir Brutus’lüktür? Brutus Babacan. Senin siyasi lakabını ben koydum. Brutus Babacan olarak anılacaksın” dedi.