AK Parti'den Babacan'a sert tepki! 'İki yüzlülük'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan , önceki gün katıldığı bir televizyon programında, 2018’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde gündeme gelen, muhalefetin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “çatı aday” olması için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla ilgili bir açıklamada bulundu. Babacan’ın açıklamalarına AK Parti ’den sert tepki geldi.

Babacan, şunları söyledi: “2018’de ortak adaylık teşebbüsü vardı ve olmadı. Ülke tam beş yıl kaybetti. Sayın Gül’e teklifin yapıldığı ortamda ben de vardım. O dönem görünür değildim ama çalışmaların tam göbeğindeydim. O gün gelip de ‘Siz ortak aday olursanız biz sizi destekleyeceğiz’ diyenler, son güne kadar sözlerinin arkasında dursaydı o gün o iş olurdu.”

Babacan, 8 Temmuz 2019’da AK Parti’den istifa ettiğini duyurmuştu. Babacan’ın, “Abdullah Gül’ün ortak adaylığı” için yapılan çalışmalara katıldığını ifade ettiği 2018’de AK Parti milletvekili olduğu ve o dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdiğini belirten AK Partili isimler, Babacan’ı çok sert sözlerle eleştirdi.