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AK Parti’den ‘Ayasofya’ anketi

16 Haziran 2020 Salı - 7:52 | Son Güncelleme : 16 06 2020 - 7:55

AK Parti’nin Ayasofya ile ilgili yaptırdığı anket, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Ankette Ayasofya'nın ibadete açılmasının toplum genelinde olumlu karşılandığı sonucu yer aldı.


MYK toplantısında AK Parti AR-GE Başkanı Hamza Dağ tarafından sunulan ankete göre; AK parti ve MHP’lilerin yüzde 90’ı, İYİ Parti tabanının yüzde 70’i ve CHP tabanının yüzde 40’ının Ayasofya’nın cami olarak yeniden ibadete açılmasını doğru bulduklarını ifade etti. 
 
Bu yönde bir düzenlemeyi desteklemeyenler ise uluslararası ilişkiler ve AB’nin olası tepkisini gerekçe gösterdi. Danıştay’ın 2 Temmuz’da Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin, Ayasofya’yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu kararının iptali için açtığı davadan çıkacak kararın, Ayasofya ile ilgili atılacak adımda etkili olacağı kaydediliyor. Danıştay’ın ret kararı vermesinin de hükümetin tasarrufuna engel oluşturmayacağı belirtiliyor. AK Parti kurmayları, müze statüsünün kaldırılması planlanan Ayasofya’da ilk namazın 15 Temmuz’da kılınabileceğini ifade etti.
 

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