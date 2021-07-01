AK Parti'den anket sonuçları açıklaması: En az 15 puan fark var

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı; "AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı en az 15 puandan daha fazladır ama bu yetmez. Cumhurbaşkanımızın bugünkü toplantılarının ana amacı ve fikri de budur. Gönüllerden düşmemek için bir çabanın içinde olmalıyız." dedi.

AK Partili Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle; Biz aslında kongrenin ertesi gününden itibaren 2023 seçimi çalışmalarına başlamış olduk. Her birimiz illerde, faaliyetlerini sürdürüyorlar. AK Parti sürekli sahada olan bir partidir, en büyük farkı da halkın gönlüyle gönülden gönüle temas kurmasıdır. Biz bunu siyasetimizin merkezine koyduk. Bu gönülleri esas alan çok ciddi şekilde uygulamayı da başardık. Gönüllere girmek büyük bir başarıdır ama gönüllerden düşmemek de önemlidir.

ANKET SONUÇLARI

Gönüllerden düşmemek büyük bir fedakarlık gerektiriyor. Bizim siyasetimizin temel ilkesi şeffaf, halkla birlikte olan, siyaseti makam mevki işi olarak değil Allah'ın rızası olarak yapmak istiyoruz. AK Parti gönüllerden düşüyor mu, hayır. Oy bakımından soruyorsanız AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı en az 15 puandan daha fazladır ama bu yetmez. Cumhurbaşkanımızın bugünkü toplantılarının ana amacı ve fikri de budur. Gönüllerden düşmemek için bir çabanın içinde olmalıyız. İnsanın olduğu yerde yanlış, hata, kusur vardır. Önemli olan bunlar düzeltip devam etmektir.

Pandemi şartları dolayısıyla biraz araya mesafe belki koymuş olabilir. Bunu herkes için söylüyorum. Hızla bunları aşmak ve gönüllerden düşmemeyi esas alan bir anlayışla siyasetimizi sürdürmek zorundayız.

ELMALI DAVASI TARTIŞMASI VE TUTUKLAMADA "SOMUT DELİL" ŞARTI

Bu yargı paketlerinin hazırlanması laf olsun diye gündeme gelmiş konular değildir. İlk 3 paket eksikliklerin, yanlışlıkların gözlemlenmesiyle oluşan yargı paketleriydi. Önemli uzlaşıyla bunlar çıkarılmış oldu. Paketlerin hazırlanmasın emeği olan arkadaşlarımıza, bu önceki paketlerin hazırlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. 4. Yargı Paketi de bu amaçla hazırlanmış bir pakettir. Elmalı konusuna gelirsek gerçekten kabul edilemez bir konudur. Bir dizi izler gibi bu işi karikatürize etmenin anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu işin üstüne gidilmesi gerekir ama kimse ne yargıçtır ne hakimdir. Temennini söylersin, biz de söyledik.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDE SON GÜN

Kadına yönelik şiddet bir insanlık suçu.