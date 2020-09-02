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AK Parti'den ABD'ye sert tepki! 'Tümüyle yanlış bir karar'

02 Eylül 2020 Çarşamba - 12:24 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 12:55

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada’da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir.


AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından ABD'nin GKRY yönelik silah ambargosunu kaldırması kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.
 
Çelik, "ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada'da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır.  Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir. Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbedemez" dedi.
 
'TÜRKİYE HİÇBİR HAKSIZLIĞA İZİN VERMEYECEKTİR'
 
Çelik, Türkiye'nin garantör ülke olarak KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya muktedir olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın mesajı açıktır; hak ve menfaatlerimiz konusunda hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermeyiz. Türkiye, KKTC’ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir" diye konuştu.

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