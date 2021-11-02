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Ak Parti'den 54 maddelik kanun teklifi! Meclis'e sunuldu

02 Kasım 2021 Salı - 15:54 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 16:40

AK Parti milletvekilleri, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “54 maddelik teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sunuyoruz. Teklifte icra iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişiklikler var" dedi.


AK Parti 54 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Teklifte icra iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişiklikler var" dedi. 5'inci Yargı Paketi ile "çocuk haczi", icra sistemi dışına çıkarılacak ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamına alınacak.
 
"DİLEĞİ KİŞİYE SATABİLECEK"
 
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, konuyla ilgili, “İcraya konu olan mezatlarda satılan işlemi kaldırıyoruz. Malın değerini koruyarak değer kaybını önlemeyi hedefliyoruz. Borçlu, hacizli malını kendi rıza ve ihtiyarı ile dilediği kişiye satabilecek” diye konuştu.
 
İCRA YOLUYLA ÇOCUK TESLİMİNE SON
 
Ünal, “Asıl düzenlemenin bizim için kıymetli olan tarafı, 1932’den beri uygulanan çocukların teslim alınmasına ilişkin usul. İcra sisteminden çıkarılacak çocuk koruma kapsamına alıyoruz” dedi.

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AK Parti TBMM Yargı Paketi
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