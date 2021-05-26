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AK Parti'den 20 maddelik yeni yasa teklifi! Meclis'e sunuldu

DHA |  26 Mayıs 2021 Çarşamba - 17:27 | Son Güncelleme : 26 05 2021 - 17:29

AK Parti, askeri suçları düzenleyen 20 maddelik yasa teklifini Meclis’e sundu. Teklif ile askeri suçlara ilişkin davalara bakacak mahkemeler yeniden belirleniyor. Askeri suçların soruşturması ve kovuşturmasında uygulanacak istisnai hükümler ile soruşturma ve kovuşturma mercileri yeniden düzenleniyor. Asker kişilerin, suçüstü olması halinde, görevli herkes tarafından geçici olarak yakalanabilecek.


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AK Parti Meclis yasa teklifi
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