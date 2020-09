AK Parti'den '12 Eylül' mesajı: Milli iradeye silah çeken milletin düşmanıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "12 Eylül katliam rejiminin başladığı gündü. Vatan hainliği, tüm darbelerin tek ideolojisidir. Milletine silah doğrultandan daha ahlaksız ve daha hain kimse yoktur" dedi.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından 12 Eylül 1980 darbesinin 40'ıncı yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Çelik, "Her darbe vatana ihanettir. Gerekçesi ne olursa olsun milletin vatanı korumak için verdiği silahı millete doğrultmak vatan hainliğidir. Tarih gösteriyor ki her darbe vatanı işgal girişimidir. Milli iradeyi çalan darbeciler, arkasına saklandıkları kavramlarla ülkenin varlıklarını gasp ettiler. Darbeciler her cümlede 'vatan için' diyerek her adımda 'vatana ihanet' ettiler" dedi.