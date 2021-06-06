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AK Parti, CHP, İYİ Parti, BBP, SP ve Gelecek Partisi yarıştı! İşte kazanan...

AA |  06 Haziran 2021 Pazar - 20:48 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 20:48

Afyonkarahisar'a bağlı Güney Beldesi'nde 7 yıl sonra gerçekleştirilen AK Parti, CHP, İYİ Parti, BBP, SP ve Gelecek Partisi'nin adaylarının yarıştığı seçimi bin 24 oy alan AK Parti'nin adayı Erol Karabacak kazandı.


Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney  beldesinde belediye başkanlığı seçiminin kazananı, kesin olmayan sonuçlara göre  AK Parti'nin adayı Erol Karabacak oldu. 
 
Beldede 2 okulda kurulan 8 sandıkta saat 08.00'de başlayan oy verme  işlemi saat 17.00'de sona erdi.
 
Afyonkarahisar'a bağlı, 1830 seçmenin olduğu beldede, 1704 kişi oyunu  kullandı. Oyların 1606'sı geçerli sayıldı.
 
AK Parti'den Erol Karabacak, CHP'den Faruk Özkan, İYİ Parti'den Burak  Enes Kamburoğlu, Gelecek Partisinden Osman Aydepe, Büyük Birlik Partisinden (BBP)  Süleyman Çağlar, Yeniden Refah Partisinden Ayten Karakaya, Saadet Partisinden  (SP) Hamza Gümüşkanat ve Türkiye Komünist Partisinden (TKP) Sunay Akarsu'nun  yarıştığı seçimde, AK Parti 1021, BBP 504, CHP 29, İYİ Parti 23, Gelecek Partisi  17, Yeniden Refah Partisi 7, SP 4 ve TKP 1 oy aldı.
 
Oy verme işleminin ardından seçimi kesin olmayan sonuçlara göre AK  Parti'nin adayı Erol Karabacak kazandı.
 

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