AK Parti Bursa eski Milletvekili Ali Koyuncu hayatını kaybetti

AK Parti'nin 23. Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu'nun Ankara Güven Hastanesi'nde bugün vefat ettiği öğrenildi. Kanser tedavisi gören Koyuncu'nun cenazesinin Cumartesi günü öğle namazını müteakip Ormankadı Mahalle Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

ÖMER ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ömer Çelik, "23. Dönem Bursa Milletvekilimiz Ali Koyuncu’nun vefatından derin bir üzüntü duyuyoruz. Merhum Ali Koyuncu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.