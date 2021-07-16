AK Parti Bursa eski Milletvekili Ali Koyuncu hayatını kaybetti

AK Parti'nin 23. Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu'nun Ankara Güven Hastanesi'nde bugün vefat ettiği öğrenildi. Kanser tedavisi gören Koyuncu'nun cenazesinin Cumartesi günü öğle namazını müteakip Ormankadı Mahalle Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
ÖMER ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Ömer Çelik, "23. Dönem Bursa Milletvekilimiz Ali Koyuncu’nun vefatından derin bir üzüntü duyuyoruz. Merhum Ali Koyuncu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.
ALİ KOYUNCU KİMDİR?
TBMM’nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Ali Koyuncu, 3 Şubat 1968'de Bursa Mustafakemalpaşa'da doğdu. Babasının adı Veli, annesinin adı Sacide'dir.
Ticaret ve Tarımcı; Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset ve Liderlik Okulu'nu bitirdi.
Tarım, hayvancılık ve ticaret işleriyle uğraştı. Türkiye Süt Üreticileri Birliği Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Türkiye Sivil Toplum Platformu Kurucu Üyeliği, TOBB İçecek Sektör Temsilciliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ankara Delegeliği, Ziraat Odası, Pankobirlik ile Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeliği görevlerinde bulundu. Tarım, hayvancılık, zirai ekipman ve New Holland traktör bayisi.
Koyuncu, evli ve 2 çocuk babasıdır.