16 Temmuz 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.363 -0.34 EURO 10,1300 -0.07
USD 8,5370 -0.32 ALTIN 500,310 -0.75
CANLI BORSA
TÜMÜ

AK Parti Bursa eski Milletvekili Ali Koyuncu hayatını kaybetti

16 Temmuz 2021 Cuma - 16:16 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 16:27

Son dakika haberi... 23. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Ali Koyuncu 53 yaşında hayatını kaybetti.


AK Parti'nin 23. Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu'nun Ankara Güven Hastanesi'nde bugün vefat ettiği öğrenildi. Kanser tedavisi gören Koyuncu'nun cenazesinin Cumartesi günü öğle namazını müteakip Ormankadı Mahalle Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. 
 
ÖMER ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI 
 
Ömer Çelik, "23. Dönem Bursa Milletvekilimiz Ali Koyuncu’nun vefatından derin bir üzüntü duyuyoruz. Merhum Ali Koyuncu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı. 
 
 
ALİ KOYUNCU KİMDİR?  
 
TBMM’nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Ali Koyuncu, 3 Şubat 1968'de Bursa Mustafakemalpaşa'da doğdu. Babasının adı Veli, annesinin adı Sacide'dir. 
 
Ticaret ve Tarımcı; Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset ve Liderlik Okulu'nu bitirdi. 
 
Tarım, hayvancılık ve ticaret işleriyle uğraştı. Türkiye Süt Üreticileri Birliği Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Türkiye Sivil Toplum Platformu Kurucu Üyeliği, TOBB İçecek Sektör Temsilciliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ankara Delegeliği, Ziraat Odası, Pankobirlik ile Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeliği görevlerinde bulundu. Tarım, hayvancılık, zirai ekipman ve New Holland traktör bayisi. 
 
Koyuncu, evli ve 2 çocuk babasıdır. 

ETİKETLER

AK Parti Ali Koyuncu Bursa
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.