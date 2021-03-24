Ak Parti 7. Olağan Kongresi ne zaman, canlı mı yayınlanacak? 2023 manifestosu nedir? Ak Parti kongresinden neler bekleniyor?

AK Parti 7. olağan kongresini gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin '2023 manifestosunu' açıklayacak. Türkiye için güven ve istikrar" sloganıyla düzenlenen AKP'nin 7'nci Büyük Olağan Kongresi'nin, pandemi dönemi ve uygulanan tedbirlere rağmen en kalabalık kongre olması bekleniyor. Peki, Ak Parti 7. Olağan Kongresi ne zaman? 2023 manifestosu nedir? Ak Parti kongresinden neler bekleniyor? İşte Ak Parti Olağan Kongresi 2021 ile ilgili detaylar...

Ak Parti 7. Olağan Kongresi milyonlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , partisinin hem seçimlerin yapılacağı hem de Cumhuriyet'in 100'üncü yılına denk gelen 2023 dönemine ilişkin vizyonunu içeren 2023 manifestosunu açıklayacak. Peki, Ak Parti 7. Olağan Kongresi ne zaman? 2023 manifestosu nedir? Ak Parti kongresinden neler bekleniyor? İşte Ak Parti Olağan Kongresi 2021 ile ilgili detaylar...

AK PARTİ 7. OLAĞAN KONGRESİ NE ZAMAN?

14 Ağustos 2001’de kurulan ve 19 yıldır iktidarda olan AK Parti bugün 10’uncu olağan kongresini gerçekleştiriyor. Kongrede AK Parti’yi 2023 seçimlerine taşıyacak yönetim belirlenecek. Erdoğan’ın kongre konuşması 2023 manifestosu niteliğinde olacak.

'Türkiye için güven ve istikrar' sloganıyla gerçekleşecek kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 manifestosunu açıklayacak. 81 ilden geniş katılımın sağlanacağı kongrede parti mensupları tam kadro Ankara 'da olacak.

2023 MANİFESTOSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , çarşamba günü AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapacağı konuşmada, 2023'ün manifestosunu yayınlayacağını söyledi.

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda sloganlardan yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor. Yapacağım konuşma, adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Bunu o konuşmada da dinleyeceksiniz. Türkiye'nin insan hakları ve ekonomi paketlerini de kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı planlamış durumdayım" dedi.

Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan kongre 24 Mart 2021 Çarşamba günü yapılacak. Saat 10:00’da başlayacak olan kongrede 2023 hedefleri duyurulacak.

AK PARTİ KONGRESİNDEN NELER BEKLENİYOR?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir , AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi hakkında, "Kadromuzda genişleme olacak MKYK'mız, asil ve yedek sayımızı artırarak çok daha geniş bir kadroyla yarın milletimizin karşısına çıkacağız" dedi.

'2023'ÜN ADIMLARINI GÖRECEĞİZ'

Yarın illerden partililerin ve delegelerin geleceğini belirten Kandemir, tüm tedbir ve kurallara riayet edilerek, özenli bir kongre gerçekleştirileceğini vurguladı. Kandemir, kongrenin, partinin tüm organları ile yer alacağı bir manifesto olacağını belirterek, "İnşallah bu demokrasi şöleninde hep birlikte delegelerimizle, izlemeye gelen, şahit olmaya gelen gençlerimizle, kadınlarımızla, büyüklerimizle birlikte, bu güne kadar görev yapmış milletvekillerimiz, parti organlarımızda görev almış tüm heyetle birlikte bir manifestoyla AK Parti 2023'e, Cumhur İttifakı 2023'e mührünü nasıl vuracak, bunun adımlarını gördüğümüz, göreceğimiz bir kongre yapacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

'ÇOK GÜÇLÜ BİR LİSTE İLE MİLLETİN HUZURUNA ÇIKACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın listeyle ilgili hazırlıklarını tamamladığını belirten Kandemir, "İnşallah yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız, toplumun her kesimini kuşatan her kimliğinin içeresinde var olduğu, çok güçlü isimlerin olduğu, alanında etkili, yetkili isimlerin olduğu çok güçlü bir liste ile yarın AK Parti yeniden milletin huzuruna çıkmış olacak" dedi.

Cumhur İttifakı ile 2023'e damga vuracaklarını söyleyen Kandemir, "Yarın bunun da işaret fişeği olacak. Hep birlikte şahitlik edeceğiz" diye konuştu.

'24 MART, 2023'ÜN BAŞLANGICI'

Kandemir'in ardından açıklamalarda bulunan Mahir Ünal ise 24 Mart'ın, 2023'ün başlangıcı olduğunu belirtti. 24 Mart'ta belirlenen kadrolarla 2023 seçimlerine gideceklerini anımsatan Ünal, "AK Parti, 19 yıl boyunca Türkiye'yi her alanda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına hazırladı. İnşallah 2023 ile beraber de bu kadrolarla güçlü bir şekilde Türkiye'nin ikinci yüzyılına ve yeni bir yüzyıla başlayacağız. Güven ve istikrar içerisinde Türkiye, yolculuğuna devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

AK PARTİ 19 YILLIK İKTİDARINDA 9 KONGRE YAPTI!

14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti’nin, 19 yıllık tek parti iktidarında yaptığı dokuz kongre, Türkiye için çok önemli gelişmelerin yaşandığı bazı dönemlerin de köşe taşlarını oluşturdu. AK Parti, Erdoğan liderliğinde ilk kez 3 Kasım 2002’de girdiği genel seçimde aldığı yüzde 34,28 oy oranıyla 363 milletvekili çıkararak tek başına iktidara geldi. AK Parti, geçen süreçte altısı olağan, üçü olağanüstü toplam dokuz kongre yaptı.

ERDOĞAN HALK SEÇİMİYLE CUMHURBAŞKANI OLDU