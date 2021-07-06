Ajda Pekkan olay oldu! '75 değil sanki 25 yaşında'

Ajda Pekkan, pandemi sonrası Bodrum-Yalıkavak’ta sahneye çıktı. Süperstar’ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan photoshop dikkat çekti. Sosyal medyada "75 değil 25 yaşında" yorumları yapıldı.

Ajda Pekkan, Bodrum 'da yaza 'merhaba' dedi. Dün akşam bir restoranda sahne alan Süperstar sevilen şarkılarını seslendirdi.

Panter desenli elbisesiyle dikkat çeken Pekkan "Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz, sizlerle buluşup birlikte şarkılar söyleyince kendimi çok daha iyi hissediyorum" dedi.

Pekkan'ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan photoshop dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, 'Biraz daha shop yapılsa çocukluğuna dönecek', 'Ajda Hanımın gençlik yılları bile bu kadar güzel değil', '75 değil sanki 25 yaşında' şeklinde yorumlarda bulundu.