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Ajda Pekkan’ın villasına Dubaili bir prens talip oldu!
Ajda Pekkan’ın yıllardır satamadığı Bahçeköy’deki villasına alıcı çıktı. Pekkan'ın evine Dubai’den bir prens talip oldu.
Hürriyet'in haberine göre; Dubaili bir prens, Süperstar’ın yıllardır satmak istediği ancak alıcı bulamadığı Bahçeköy’deki villasını almak için harekete geçti. Kimliği şimdilik gizli tutulan prens, salgının hafiflediği dönemde Türkiye’ye gelip villayı gezmek, ayrıca Ajda Pekkan’la tanışmak istiyor.