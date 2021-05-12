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Ajanslar 'acil' koduyla duyurdu! Canlı yayında yerle bir ettiler
Filistinliler'e saldırı emrini veren ve onlarca insanın ölümüne yol açan İsrail Başbakanı Netanyahu'dan, kan donduran tehditler geldi. Af Örgütü, İsrail'e karşı zehir zemberek bir açıklama yayınladı. İsrail'in kalleş saldırıları sonrasında İran'ın 'SH85' tipi füzelerinin devreye girdiğini ise Al Jazeera 'acil' koduyla duyurdu. İsrail ordusu, sivillerin olduğu 12 katlı Hanadi Kulesi'ni hava saldırısıyla yerle bir etti. Son günlerdeki saldırılar arasında en şiddetlisi bu sabah yaşandı. Gazze Şeridi'nden atılan roketlerin İsrail'de 5 kişinin ölümüne ve ciddi yıkıma yol açması, İsrail'de hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin etkinliğiyle ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Filistinli şehidin cenazesinde çıkan olaylar nedeniyle karışan Lid kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Öte yandan İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. İsrail tarafından yapılan son saldırıda çok katlı bir binanın vurulma anı canlı yayında CNN TÜRK ekranlarına yansıdı. İşte detaylar...