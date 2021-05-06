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Ailesiyle tatilde

06 Mayıs 2021 Perşembe - 10:55 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 10:55

Çağan Atakan Arslan, ailece yakalandıkları koronavirüsü atlatır atlatmaz, soluğu D Plaj Evleri Bodrum’da aldı.


Çağan Atakan Arslan, ailece yakalandıkları koronavirüsü atlatır atlatmaz, soluğu D Plaj Evleri Bodrum’da aldı. Eşi Serap Hanım ve oğlu Aslan’la sosyal medya paylaşımları yapan sporcu, “Sakin, huzurlu, kalabalığın olmadığı ve Aslan’ın özgürce hareket edebileceği bir tatil. Bu zor günlerimizde her zaman dualarıyla ve mesajlarıyla destek olan tüm sevenlerime teşekkür ediyorum” dedi.
 

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