İddiaya göre, Turgutlu'da esnaflık yapan H.A. isimli şahıs, 10 yaşındaki bir erkek çocuğuna tacizde bulundu. Olaydan haberdar olan aile, esnaf hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında H.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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- Ailesine her şeyi anlattı! 10 yaşındaki erkek çocuğa...
Ailesine her şeyi anlattı! 10 yaşındaki erkek çocuğa...
İHA | 12 Aralık 2020 Cumartesi - 1:36 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 1:36