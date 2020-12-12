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Ailesine her şeyi anlattı! 10 yaşındaki erkek çocuğa...

İHA |  12 Aralık 2020 Cumartesi - 1:36 | Son Güncelleme : 12 12 2020 - 1:36

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 10 yaşındaki erkek çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen esnaf tutuklandı.


İddiaya göre, Turgutlu'da esnaflık yapan H.A. isimli şahıs, 10 yaşındaki bir erkek çocuğuna tacizde bulundu. Olaydan haberdar olan aile, esnaf hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili yapılan soruşturma kapsamında H.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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Manisa Turgutlu erkek çocuğa
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