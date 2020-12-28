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Ailelere 'Çocuklarla gökyüzünü keşfedin' önerisi

AA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 17:40 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 17:40

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evde geçirilen zamanın artmasının, gökyüzündeki doğa olaylarının daha çok fark edilmesini sağladığını belirterek, ailelere çocuklarıyla gökyüzünü keşfetmelerini önerdi.


Aynı zamanda Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay  Bilimleri Astrofizik Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Küçük, AA muhabirine,  gökyüzünün ve gökyüzündeki doğal olayların, Kovid-19 nedeniyle evde geçirilen  süreçte daha çok fark edildiğini söyledi.
 
"Koronavirüs olsa da olmasa da gökyüzü hepimizin emrinde. Uzay, doğal  bir laboratuvar." ifadelerini kullanan Küçük, "Bir fizik, kimya laboratuvarı dört  duvar arasındadır ama uzayda milyarlarca cisim var ve onlar keşfedilmeyi,  araştırılmayı bekliyor." diye konuştu.
 
Küçük, gökyüzünde periyodik olarak devam eden gök olayları olduğunu  anlatarak, şöyle devam etti:
 
"Gökyüzü, işi olan kişilerce yani profesyoneller tarafından bilimsel  yöntemlerle araştırılıyor. Uzay ayrıca amatörlerce gözleniyor, yani bunu meslek  edinmemiş, zevk için yapan herkes bu amatör sınıfına giriyor. 7'den 70'e herkes,  çocuk, yaşlı bu kategoride. Bu uğraş bugünlerde tekrar gündemde. Gökyüzündeki  doğa olayları, evrenin oluşumundan bu yana devam eden süreçlerdir. Bunları  insanların gözlemlemesi harika oluyor. Değişik gök olayları var, insanlar yayın  organları sayesinde bunların farkına varmaya başladı."
 
 "Önümüzdeki bir hafta içinde Jüpiter ile Satürn yakınlaşacak,  ikisini birlikte göreceğiz"
 
Gökyüzünde çok sayıda yıldız bulunduğunu ifade eden Küçük, "Bugün  yaşadığımız şehirlerde her yer ışıklandırılmış, gökyüzünü görme şansımız yok.  Bunların olmadığı ilk zamanları düşünün. İnsanlar gökyüzü ile iç içe,  gökyüzündeki bütün olaylar insanların yaşamını etkiliyor." dedi.
 
Kuzey yarım kürede "büyük ayı", "yılancı" gibi hayvan figürleriyle  özdeşleştirilen 88 takımyıldızı görüldüğünü belirten Küçük, bunları keşfetmenin  önemli olduğunu dile getirdi.
 
Yıldızların, uzaklıklarından dolayı öz hareketlerinin izlenemediğini  ancak onların önünden geçen yakın cisimlerin yani gezegenlerin takip  edilebildiğini aktaran Küçük, "En güzel gezegenler yakın olanlar; Venüs, Mars,  Jüpiter. Bunların hareketlerini herkes küçük bir teleskopla izleyebilir. Mercekli  bir teleskop olabilir, biraz daha profesyonelce aynalı bir teleskop da olabilir.  Önümüzdeki bir hafta içinde Jüpiter ile Satürn yakınlaşacak, ikisini birlikte  göreceğiz." diye konuştu.
 
Prof. Dr. Küçük, Kovid-19 nedeniyle evde kalma süresinin arttığına ve  gökyüzünün daha fazla fark edildiğine dikkati çekti.
 
Bu süreçte ailelere, okula gidemeyen çocuklarla gökyüzünü keşfetme  etkinliği yapmayı öneren Küçük, şunları söyledi:
 
"Çocuklar eve hapsolmuş durumda. Onların doğayla iç içe olmaları  gerekiyor. Gündüz vakti özel filtreler lazım, belki güneşe bakamayabilirler ama  küçük bir teleskop varsa karanlık bir noktaya gitmeleri lazım. Karanlık bir  ortamda gökyüzünü keşfetmek çocuğun bilişsel anlamda beyninin gelişmesi, daha  doğruya erişmesi açısından güzel bir eğitim olur ve zevk alırlar. Aileleriyle bir  arada vakit geçirmiş olurlar, şu sıkıntılı, stresli ortamdan bir nebze olsun  kurtulabilirler. Bunu tavsiye ederim. Gökyüzünün farkında olmak lazım."
 

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Türk Astronomi Derneği gökyüzü öneri
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