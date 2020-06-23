Sağanak vurdu! Esenyurt'ta bodrum katlarda kurtarma çalışmaları başladı

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde şiddetli yağışın ardından dere taştı. Taşan derenin suları bir sokağı bastı. Sokakta bulunan bir apartmanın bodrum katındaki daireyi su bastı. Çevredeki vatandaşlar ve ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dairenin penceresini kırdı. Evin içinde kalan olup olmadığı araştırılıyor.
İstanbul Valiliği İstanbul'da etkili olan yağışa ilişkin açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, " İlimizde bugün öğleden sonra meydana gelen kuvvetli sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi olayları Esenyurt, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerimizde etkili olmuştur. Esenyurt İlçemizde yaşanan yoğun yağış sonrası oluşan dere taşması nedeniyle Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. Sokakta bulunan bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki (3) çocuk AFAD ve İtfaiye ekiplerimizin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilmiştir.
Esenyurt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumları iyi olup, gerekli kontrolleri devam etmektedir. Tedavi gören çocuklarımıza, ailelerine ve hava muhalefeti nedeniyle zarar gören bütün İstanbullara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. İlimizde yaşanan hava muhalefeti nedeniyle ilgili kurumlarımızın bütün ekipleri teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.
Esenyurt'ta çocuk böyle kurtarıldı
Esenyurt'ta sel felaketinin yaşandığı sokakta çocuğun çıkarılma anı vatandaş kamerasına yansıdı. Görüntülerde, suyun bastığı bodrum katından bir çocuğun mahalleli tarafından kurtarılarak hızlı bir şekilde götürüldüğü görülüyor. Bir başka görüntüde ise sel suyu ile dolan sokak kameraya yansıyor.