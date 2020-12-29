Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı! 1.093 kamu personeli alımı yapılacak!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı duyurdu. Kamuya 1093 personel alınacak. Tercih işlemleri 10 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı başvurusu için kılavuz yayınlandı. Peki, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kamu personeli alımı başvuru kılavuzu detayları...

Devlet korumasından yararlanmış 1093 genç için yerleştirme yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, tercih işlemlerinin başladığını ve tercihlerin 10 Ocak 2021 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu. Peki, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personel alımı detayları...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemleri başladı. Kamuya yerleştirilecek 1.093 personel için başvuru kılavuzu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yayınlandı.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kamu personel alımı yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı internet sitesinde (https://www.ailevecalisma.gov.tr ) yayınlandı. Tercihlerin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yerleştirme işlemlerinde tercihte bulunacak hak sahiplerinin öğrenim düzeylerine göre dağılımlarının ise ilköğretim, ortaokul düzeyinde 364, ortaöğretim düzeyinde 581, ön lisans düzeyinde 73 ve lisans düzeyinde 75 olduğu bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk bugüne kadar bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yetişen 54 bin 271 gencin atamasının yapıldığını vurgulayarak, “Bakanlık olarak, gençlerimizin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanları seferber ediyoruz.

Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, ailemizi büyütmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.