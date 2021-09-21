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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, salgında yakınını kaybedenlere psikososyal desteği sürüyor

AA |  21 Eylül 2021 Salı - 11:15 | Son Güncelleme : 21 09 2021 - 11:15

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, salgının başladığı ilk günden itibaren Kovid-19 nedeniyle yakınlarını kaybedenlere Psikososyal Destek Hizmetin sürdürüldüğünü bildirdi.


Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada etkisini sürdüren Kovid-19  salgını nedeniyle sağlık hizmetlerinin yanı sıra psikososyal destek hizmetine de  ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
 
Salgın döneminde vatandaşların farklı sosyal destek mekanizmalarına  ihtiyaç duyduğunu aktaran Yanık, "Kırmızı yeleklilerimiz bu noktada  vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.
 
Çoğunluğu sosyal çalışmacı ve psikologlardan oluşan 582 personele,  "Salgın Süresince Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmeti" eğitimi  verdiklerini bildiren Yanık, şunları kaydetti:
"Salgının başladığı ilk günden itibaren Kovid-19 nedeniyle yakınlarını  kaybeden vatandaşlarımıza Psikososyal Destek Hizmetimizi sürdürüyoruz. Uzman  personelimiz tarafından Sağlık Bakanlığı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu  tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli tedbirler alınarak yüz yüze  ya da telefon yoluyla Kovid-19 sebebiyle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza  psikososyal destek hizmeti veriyoruz. Bu hizmetimizle salgının vatandaşlarımız  üzerindeki psikolojik etkilerini hafifletmek için çabalıyoruz."
 
Bakan Derya Yanık, yakınlarını kaybedenlerin yanı sıra salgından  etkilenen ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyanların, bulundukları ilin Aile ve  Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığı ile bu  hizmete ücretsiz ulaşabileceklerini belirtti.

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