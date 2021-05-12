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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan Engelliler Haftası mesajı!

AA |  12 Mayıs 2021 Çarşamba - 15:04 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 15:04

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli vatandaşların rahat, huzur içinde ve her türlü ayrımcılıktan uzak yaşamaları için politikalar geliştirdiklerini belirterek, "Bu ülkenin her bir ferdiyle başarı hikayemizi birlikte yazacağız." ifadesini kullandı.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, savaşlar,  afetler, kazalar ve hastalıkların hayatın pek çok döneminde insanların karşısına  çıkabilen, ciddi sonuçlar doğurabilen sebepler olduğuna dikkati çekti.
 
Bu sıkıntıların geçici olabildiği gibi kimi zaman yaşamın bütününe  etki edip kalıcı hale de gelebildiğini aktaran Yanık, "Bu etkinin  yapabileceklerimizi sınırlayıp sınırlamaması ise önce devletimizin çalışmalarıyla  ardından toplumun bakışı ile ve nihayetinde kendimize olan inancımızla ilgili."  ifadesini kullandı.
 
Bakan Yanık, mesajında, şunları kaydetti: Nüfusun hızla yaşlanmasıyla birlikte engellilik riskinin yükselmesi,  süreğen hastalıklar gibi nedenler bunun sebebi olarak ortaya çıkıyor. Bizler de  Bakanlık olarak bu bilinçle olaya yaklaşıyor ve tüm engelli vatandaşlarımızın  rahat, huzur içinde ve her türlü ayrımcılıktan uzak yaşamaları için politikalar  geliştiriyoruz. Gündelik hayata tam, eşit ve doğal katılım sağlayabilme hedefi  doğrultusunda gayret sarf ediyoruz.
 
Büyük ailemizin tüm fertlerinin bu toplum için üreten ve ürettiğiyle  mutlu olan kişiler olmalarını önemsiyoruz. Birbirimizi sevmenin, insanlık onurunu  öncelemenin ve kendimize olan güvenin birçok sorunu çözeceğine inanıyoruz. Bu  ülkenin her bir ferdiyle başarı hikayemizi birlikte yazacağız. Bir kişi dahi  eksik olduğunda bunu hakkıyla gerçekleştiremeyeceğimizi biliyoruz."
 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Bakanlık olarak engelli  vatandaşların karşılaştıkları sorunları çözüme kavuşturmak için tüm gayretleriyle  çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

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