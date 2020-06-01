01 Haziran 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 106.539 0.97 EURO 7,5810 0.19
USD 6,8020 -0.26 ALTIN 380,610 0.36
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • »
  • Gündem Haberleri »
  • Aile mahkemeleri ne zaman açılacak? Boşanma davaları ne zaman görülecek? Davalar ne zaman görülecek?

Aile mahkemeleri ne zaman açılacak? Boşanma davaları ne zaman görülecek? Davalar ne zaman görülecek?

01 Haziran 2020 Pazartesi - 10:51 | Son Güncelleme : 01 06 2020 - 10:51

Adliyelerdeki insan sirkülasyonunu azaltmak amacıyla bir süredir çalışmalarına ara veren mahkemeler ve duruşmalar ertelenmişti. Corona virüs sonrası normalleşme ile birlikte mahkeme ve duruşmaların da başlayacağı tarih belli oldu. Adli işlemler, dava açma, boşanma davası açma, icra ve itiraz gibi işlemleri yapmak isteyen pek çok vatandaş da Mahkemeler ve duruşmalar ne zaman açılacak? Davalar ne zaman görülecek? Aile mahkemeleri ne zaman açılacak? Boşanma davaları ne zaman görülecek? sorularını araştırıyor. İşte Mahkemeler, duruşmalar, aile mahkemeleri, boşanma davaları, icra işlemleri ile ilgili merak edilenler...


Corona virüs nedeniyle yoğunluk, kapalı ortam ve temas riski nedeniyle kapatılan adliyeler açılıyor. Salgın sürecinde ara verilen mahkemeler, duruşmalar ve tüm yargısal faaliyetler yeniden çalışmaya başlıyor. Dava açma, boşanma davası açma, icra ve itiraz gibi adli işlemlerini gerçekleştirmek isteyen pek çok kişi de mahkemeler ve duruşmalar ne zaman açılacak, davalar ne zaman görülecek, aile mahkemeleri ne zaman açılacak, boşanma davaları ne zaman görülecek sorularını araştırıyor. İşte Mahkemeler, duruşmalar, aile mahkemeleri, boşanma davaları, icra işlemlerinin başlayacağı tarihler...
 
Corona virüs sonrası normalleşme ile birlikte Adliyeler de normal çalışma sistemine geçiyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "1 Haziran Pazartesi itibarıyla yargı alanına ilişkin bazı tedbirler esnetilecektir. İddianamelerin açılması ve kamu davasının açılması işlemleri pazartesi itibarıyla başlayacaktır" açıklamasını yapmıştı. 
 
DAVALAR NE ZAMAN GÖRÜLECEK? BOŞANMA DAVALARI NE ZAMAN GÖRÜLECEK?
 
Böylece iddianame düzenlenmesi, iddianamenin kabulü işlemleri 1 Haziran itibarıyla başladı. Aynı zamanda bölge adliyelerde, bölge idare mahkemelerinde, idare ve vergi mahkemelerinde yine yargısal faaliyetler de başladı. Ancak Cumhurbaşkanlığı  kararıyla durdurulan tüm duruşmalar ve süreler 16 Haziran'da başlayacak. Buna göre aile mahkemelerinde boşanma davaları da 16 Haziran'dan itibaren görülmeye başlayacak. 
 
 
 
 
 

ETİKETLER

Aile mahkemeleri ne zaman açılacak? Boşanma davaları ne zaman görülecek? Davalar ne zaman görülecek? Mahkemeler ve duruşmalar ne zaman açılacak? Adli işlemler dava açma boşanma davası açma icra ve itiraz gibi işlemler Aile mahkemeleri Boşanma davası iddianame düzenlenmesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.