Aile mahkemeleri ne zaman açılacak? Boşanma davaları ne zaman görülecek? Davalar ne zaman görülecek?

Adliyelerdeki insan sirkülasyonunu azaltmak amacıyla bir süredir çalışmalarına ara veren mahkemeler ve duruşmalar ertelenmişti. Corona virüs sonrası normalleşme ile birlikte mahkeme ve duruşmaların da başlayacağı tarih belli oldu. Adli işlemler, dava açma, boşanma davası açma, icra ve itiraz gibi işlemleri yapmak isteyen pek çok vatandaş da Mahkemeler ve duruşmalar ne zaman açılacak? Davalar ne zaman görülecek? Aile mahkemeleri ne zaman açılacak? Boşanma davaları ne zaman görülecek? sorularını araştırıyor. İşte Mahkemeler, duruşmalar, aile mahkemeleri, boşanma davaları, icra işlemleri ile ilgili merak edilenler...

Corona virüs nedeniyle yoğunluk, kapalı ortam ve temas riski nedeniyle kapatılan adliyeler açılıyor. Salgın sürecinde ara verilen mahkemeler, duruşmalar ve tüm yargısal faaliyetler yeniden çalışmaya başlıyor. Dava açma, boşanma davası açma, icra ve itiraz gibi adli işlemlerini gerçekleştirmek isteyen pek çok kişi de mahkemeler ve duruşmalar ne zaman açılacak, davalar ne zaman görülecek, aile mahkemeleri ne zaman açılacak, boşanma davaları ne zaman görülecek sorularını araştırıyor. İşte Mahkemeler, duruşmalar, aile mahkemeleri, boşanma davaları, icra işlemlerinin başlayacağı tarihler...

Corona virüs sonrası normalleşme ile birlikte Adliyeler de normal çalışma sistemine geçiyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "1 Haziran Pazartesi itibarıyla yargı alanına ilişkin bazı tedbirler esnetilecektir. İddianamelerin açılması ve kamu davasının açılması işlemleri pazartesi itibarıyla başlayacaktır" açıklamasını yapmıştı.

DAVALAR NE ZAMAN GÖRÜLECEK? BOŞANMA DAVALARI NE ZAMAN GÖRÜLECEK?