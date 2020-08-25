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Aile hekimlerinden risk grubundaki çalışanlara rapor uyarısı

AA |  25 Ağustos 2020 Salı - 11:05 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 11:05

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), mevzuata göre risk grubundaki çalışanlara "Kovid-19 İdari İzin Tanısı" raporunun aile hekimlerinden verilemediğini bildirdi.


İSTAHED Yönetim Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) açıklamasına  istinaden yapılan "Risk grubundaki çalışanlar 'Kovid-19 İdari İzin Tanısı'  raporuyla izinli sayılabilecek. Kovid-19 risk grubunda olup e-Nabız sisteminden  rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının yeni  kararıyla aile hekimliğinden alınacak 'Kovid-19 İdari İzin Tanısı' raporuyla  izinli sayılabilecek." haberine ilişkin açıklama yaptı.
 
Açıklamada, haberde yer alan "Aile hekimlerinden de raporun  alınabileceği" ifadesinin halen mevcut mevzuatla ilgisi olmadığı, idari izinle  ilgili gerekli sağlık bilgileri ve belgelerin aile hekimliklerinden değil,  yalnızca kişilerin kendi e-Nabız sistemlerinden alınabildiği kaydedilerek, şöyle  denildi:
"Sağlık Bakanlığının bu konuda yeni bir kararı bulunmamaktadır. 2  Haziran 2020 tarihli Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısı  ile aile hekimlerinin bu konuda rapor verme görevi yoktur. Vatandaşlarımızın aile  hekimlerimize bu konuda gereksiz başvuru yapması hem kendileri hem muayeneye  gelen diğer hastalarımız ve aile sağlığı merkezi çalışanları ile gereksiz  temasına yol açacaktır."

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