Aile hekimlerinden risk grubundaki çalışanlara rapor uyarısı

İSTAHED Yönetim Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) açıklamasına istinaden yapılan "Risk grubundaki çalışanlar 'Kovid-19 İdari İzin Tanısı' raporuyla izinli sayılabilecek. Kovid-19 risk grubunda olup e-Nabız sisteminden rapor alamayan kronik hastalığa sahip vatandaşlar, Sağlık Bakanlığının yeni kararıyla aile hekimliğinden alınacak 'Kovid-19 İdari İzin Tanısı' raporuyla izinli sayılabilecek." haberine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, haberde yer alan "Aile hekimlerinden de raporun alınabileceği" ifadesinin halen mevcut mevzuatla ilgisi olmadığı, idari izinle ilgili gerekli sağlık bilgileri ve belgelerin aile hekimliklerinden değil, yalnızca kişilerin kendi e-Nabız sistemlerinden alınabildiği kaydedilerek, şöyle denildi: