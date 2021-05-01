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Aile hekimleri tam kapanmada nasıl çalışacak? Tam kapanmada aile hekimleri mesai saatleri belli oldu mu? Sağlık ocakları açık mı?

Aile hekimleri tam kapanmada nasıl çalışacak? Tam kapanmada aile hekimleri mesai saatleri belli oldu mu? Sağlık ocakları açık mı?