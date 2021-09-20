20 Eylül 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.391 -2.00 EURO 10,1780 0.38
USD 8,6670 0.24 ALTIN 492,220 0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

Aile hekimi pansiyonda ölü bulundu! Sandalyede oturur halde...

Nuri ÇAĞLAR/ ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA) |  20 Eylül 2021 Pazartesi - 17:18 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 17:18

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu (35), kaldığı pansiyonun balkonunda ölü bulundu. Şükrüoğlu'nun cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Şarköy'un Hoşköy Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu'nun Çorlu ilçesinde yaşayan ailesi, haber alamayınca sabah saatlerinde kaldığı pansiyon yetkililerine durumu bildirdi.
 
Pansiyon sahibinin haber vermesiyle gelen jandarma ekipleri eşliğinde odaya girilince Şükrüoğlu, balkondaki sandalyede hareketsiz oturur halde bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şükrüoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının da yaptığı incelemenin ardından Şükrüoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 
aea0dcb8494139fb9fba3004b4885607.jpg (600×600)
 
Tezgül Şükrüoğlu'nun, 2,5 ay önce Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden Hoşköy Aile Sağlığı Merkezi'ne atandığı ve burada pansiyonda yalnız kaldığı belirtildi.
 

ETİKETLER

Tekirdağ Şarköy Tezgül Şükrüoğlu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.