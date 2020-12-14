Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım ödemeleri listesi!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yapılan ve tutarları her yıl artan sosyal yardımlardan yaklaşık 15 milyon vatandaş yararlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı 40'dan fazla yardım bulunuyor. Yardım ödemeleri için başvuru şartları, aylık ödeme miktarı ve yardım tutarları ise en çok merak edilen konuların başında geliyor. Peki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımları neler? Nasıl yardım alınabilir? Yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte dar gelirli ailelere yapılan yardımlar ve ödeme tutarları...

Devlet sosyal yardım faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yürütüyor. Yardımların tek başvuru kanalı üzerinden yapılması sağlanarak kişi yerine aileyi esas alacak şekilde düzenleniyor. Tek merkezi veri tabanı üzerinden yapılan yardımlar ve başvuru sürecinde izlenen yöntem, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine yapılmasını, kaynakların vatandaşlar arasında adil dağıtımını ve bu yardımların da denetiminin yapılarak istismar aracı olmaktan çıkarılması hedefleniyor. Özellikler belediyelerin yardımları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile veri paylaşımı yapılarak yapılıyor.

TUİK Sosyal Koruma İstatistiklerine göre ülkemizde, 2018 yılında, 14 milyon 389 bin kişiye, 442, 6 milyar TL, sosyal yardım harcaması yapılmıştır. Sosyal koruma harcaması 2019 yılında yüzde 20,8 artış göstererek 542 milyar 2 milyon TL oldu. Bu harcamanın yüzde 98,4'ünü (533 milyar 168 milyon TL) sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 263 milyar 78 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 146 milyar 35 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti. 2019 yılında şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 40,4 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 27,4 ile engelli/malül yardımları ve yüzde 13,8 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

İŞTE ÖNE ÇIKAN AİLE YARDIMLARI

Barınma Yardımları

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlık sız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır. Başvuru şartları ise, hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma olarak belirlendi. Bu destek, ihtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere haiz olmak kaydıyla ev onarımlarında 20.000.-TL, prefabrik ev yapımlarında 30.000.-TL, betonarme ev yapımlarında 40.000 TL’ye kadar destek veriliyor.

Yakacak Yardımları

Bakanlık ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz kömür yardımını içeren yakacak yardımları veriyor. Yakacak yardımı hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan hanelere veriliyor. Yılda bir kez kış dönemi öncesi verilen yardım Asgari 500 kg olmak üzere mütevelli heyetinin kararı ile belirleniyor.

Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu yardımda sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yapılan nakdi yardımları kapsıyor. Eşi vefat etmiş kadınlar TC kimlik numaraları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı il Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor. 325 TL iki ayda bir PTT aracılığıyla eşini kaybetmiş kadınlara ödeniyor.

Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar

Bakanlık tarafından verilen bu yardımda yakını askerde olan, sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan vatandaşların desteklenmesi amacıyla verilen yardımları kapsıyor. Bu yardımdan askerin evli ise eşi, değil ise ailesi faydalanabiliyor. Askerlik süresi esnasında 400 TL iki ayda bir PTT aracılığıyla ödeniyor.

Öksüz ve Yetim Yardımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Öksüz ve Yetim Yardımı annesi veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük muhtaç durumda olan çocuklar için yapılan nakdi yardımdır. Bu yardıma anne vefat etmiş ise baba, baba vefat etmiş ise anne ya da her ikisi de vefat etmiş ise çocuğa bakan kişi başvurabiliyor. Annesi veya babası vefat etmiş 18 yaşından küçük çocuklara 2 ayda bir 150 TL ödeniyor.

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı

Babası askerde olan 18 yaşından küçük muhtaç durumda olan çocuklar için yapılan nakdi yardımları kapsıyor. Muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakdi yardım programından asker eşi olarak faydalanan kişi bu yardıma başvuru yapabiliyor. Babası askerde olan 18 yaşından küçük çocuklar için ödenen yardım, 2 ayda bir 150 TL olarak ödeniyor.

Doğum Yardımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen doğum yardımı 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumları kapsıyor. Doğum yardımı almak için anne veya anne adına baba ya da kanuni temsilci başvuru yapabiliyor. Doğum yardımından Yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve mavi kart sahipleri yararlanabiliyor. Doğum yardımı kapsamında Birinci çocuk için 300 TL, İkinci çocuk için 400 TL, Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL ödeniyor. Ödemeler bireysel bazda ve tek seferlik gerçekleştiriyor.

Elektrik Tüketim Desteği (ETD)

Elektrik Tüketim Desteği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan düzenli sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere veriliyor. Bu yardım için herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek yok. Hak sahiplerini gösterir liste her ay Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi (BSYB) Sistemi üzerinden hazırlanıyor. Hak sahibinin TC Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterli oluyor. Bu yardımdan 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden haneler faydalanmaktadır. Elektrik Tüketim Desteği, 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı ödeme yapılıyor. Bu yardım aylık olarak PTT aracılığıyla ödeniyor.

Eğitim Materyali Yardımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ihtiyaç sahibi ailelere yapılan eğitim materyali yardımları, İlk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan haneler aileler başvuru yapabiliyor. Bu yardımlar Eğitim-öğretim dönemi içinde SYD Vakıfları tarafından belirleniyor.

Şartlı Eğitim Yardımı

Şartlı Eğitim Yardımı, sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelere çocuklarını okula göndermeleri şartıyla yapılan yardımlardır. İlk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ailelere lköğretim erkek öğrenci aylık 45 TL, kız öğrenci aylık 50 TL, ortaöğretim erkek öğrenci aylık 55 TL, kız öğrenci aylık 75 TL ödeniyor.

İşe Yönlendirme Yardımı

Bu destek, düzenli yardım alan hanelerden 18-55 yaş arası olup, Vakıflarca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR ’a bildirilen sosyal yardım yararlanıcılarını kapsıyor. İŞKUR tarafından, iş görüşmesine yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcısı Mütevelli Heyetince belirlen günlük 40-100 TL arası destek alıyor.

Gıda Yardımları

İhtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı olmak üzere ihtiyaç halinde yapılır. Başvurular aileden 18 yaş üstü bireyler tarafından yapılabiliyor. Bu yardım hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) az olan hanelere veriliyor. Yardım desteği almak isteyenler TC kimlik numara ile başvuru yapabiliyor.

Şartlı Sağlık Yardımı (Sağlık ve Gebelik)