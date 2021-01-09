Aile Bakanlığı’ndan, ebeveynlere “Dijital Rehber”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan, ebeveynlere yönelik “Dijital Rehber.” Bilgisayar, akıllı telefon ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte çocukların internet karşısında geçirdikleri zamanın arttığını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ebeveynlerin öncelikle dijital dünyayı tanıması, olası risklerin farkında olması, internet ve sosyal medyanın bilinçli kullanımı konusunda farkındalığının artırılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ebeveynlerin internet ortamındaki risklere karşı çocuklar için önlem alabilmeleri için “Dijital Rehberi” hayata geçirdiklerini kaydeden Selçuk, “Rehberde, İnternet ve Yeni Medya Kavramları, Yeni Medya Araçları, Dijital Çağda Ebeveyn Olmak, Çocuk ve Dijital Medya, Çocukların ve Gençlerin İnterneti Kullanma Amaçları, Bilişim Teknolojilerinin Çocuklar İçin Fırsatları ve Riskleri, Çocukları Bilişim Teknolojilerinin Risklerinden Korumak İçin Aileler Tarafından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Dijital Oyunlar İçin Kullanılan Derecelendirme Sistemleri, Sosyal Medyada Sık Kullanılan Terimler ve Önerilen Web ve İhbar Adresleri gibi başlıklar yer alıyor” dedi.

Ebeveynlere ve personele “Bilinçli İnternet Kullanımı“ eğitimi

Öte yandan Bakan Selçuk, Bilişim Teknolojileri ve İnternetin Bilinçli Kullanımı konulu eğitim programı hazırladıklarını da kaydetti. Selçuk, “Eğitimleri, 0-6 yaş grubu çocukların bilişim teknolojileriyle uygun bir şekilde tanıştırılması ve çocukların dijital risklerden korunmasına yönelik özel kreş ve gündüz bakımevi çalışanlarımız ile bu kuruluşlardan hizmet alan ailelerimize veriyoruz. 2020 yılında 81 ilde 6 bin 400 veli, 6 bin 400 personel olmak üzere 12 bin 800 kişiye eğitim verdik. Eğitimlerin tüm personelimiz ve velilerimizi kapsayacak şekilde yaygınlaştırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.