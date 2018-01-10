Aile Bakanlığı duyurdu: Şiddet haberleri için...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Önümüzdeki ay içinde vahşet ve şiddet içerikli haberler konusunda RTÜK ile toplantı planlıyoruz" dedi.
Şiddete maruz kalan kadınlara seslenen Kaya, "Kadınlarımız Kadın Konuk Evlerine, Şiddet Önleme İzleme Merkezlerimize başvursun. Biz her türlü desteğimizle yanınızdayız. Merkezlerimizin kapasitesini arttırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şiddet Önleme İzleme Merkezlerimizin sayısı 68, bu sayıyı 81’e ulaştıracağız. Kadın Konuk Evi sayısı 137, önümüzdeki dönem bu sayıyı arttırmak adına yaptırım uygulayacağız. Bu alanda basına da iş düşüyor, elbette haber yapılacak ama reyting uğruna vahşet içerikli haberlerin yapılması doğru değil. Önümüzdeki ay içinde vahşet ve şiddet içerikli haberler konusunda RTÜK ile toplantı planlıyoruz" diye konuştu.Şiddet uygulayan kişilere Ankara’da başlamak üzere pilot uygulama başlattıklarını aktaran Kaya, "Psikolojik destek tedavi mekanizmasını devreye soktuk. Ankara’da 103 fail bu uygulama kapsamına alındı ve olumlu sonuçlar gördük. Önümüzdeki dönem Sağlık Bakanlığı ile bunu 81 ile yaygınlaştıracağız. Ayrıca çocuklarla ilgili meslek gruplarında, hizmeti veren kişilerin sicil kaydının sürekli takip edilmesi sistemi var. Bu konuda bir çalışma yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.