Aile Bakanlığı 817 personel alımı tercihleri ne zaman? Aile bakanlığı 817 personel alımı sonuçları açıklandı!

Aile Bakanlığı 817 personel alımı tercihleri ne zaman? Aile Bakanlığı 817 personel alımı sonuçları belli oldu. Merakla beklenen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sözlü sınavı sonuç suyurusu yayımlandı. Tercihler 21 Nisan’da başlayacak, 30 Nisan’da sona erecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından merakla beklenen 817 Sözleşmeli Personel Alımı duyurusu yayımlandı. 6 Kasım 2020 tarihinde duyurulan ve özel şartları ilan edilen 817 Sözleşmeli Personel alımında beklenen süreç tamamlandı.

AİLE BAKANLIĞI 817 PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercihlerini tamamlayan adaylar, istenilen belgelerle birlikte duyurulan süre içinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gereklidir.

06.11.2020 tarihinde duyurulan ve özel şartları ilan edilen 817 Sözleşmeli Personel alımı sözlü sınavı değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Sınavı asil olarak kazanan adaylar 21/04/2021- 30/04/2021 (mesai bitimi) tarihleri arasında tercihlerini sistem üzerinden yapacaklardır. Adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek olup, “tercihleri haricinde bir yere yerleştirilmek isteyip istemediğini” belirteceklerdir. Adaylar başarı puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda yerleştirilecektir.

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Tercih yapmak için tıklayın… (21/04/2021 tarihinde aktif olacaktır)

Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerle birlikte duyurulan süre içinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.