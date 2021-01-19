AİHM'den Atilla Taş kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), şarkıcı Atilla Taş tarafından Ankara'ya karşı açılan hak ihlali davasında kararını açıkladı. Mahkeme 12 bin 275 euro manevi tazminat ile 3 bin 175 euro mahkeme masrafı ödenmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, 12 bin 275 euro manevi tazminat ile 3 bin 175 euro mahkeme masrafı ödenmesini kararlaştırdı.

OLASI İTİRAZ İÇİN 3 AY SÜRE

Taş ve Türk hükümetinin karara olası itiraz için 3 ay süreleri bulunuyor. Bu süre içinde itiraz gelmezse karar kesinleşmiş olacak.