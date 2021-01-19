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AİHM'den Atilla Taş kararı

19 Ocak 2021 Salı - 17:11 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 17:11

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), şarkıcı Atilla Taş tarafından Ankara'ya karşı açılan hak ihlali davasında kararını açıkladı. Mahkeme 12 bin 275 euro manevi tazminat ile 3 bin 175 euro mahkeme masrafı ödenmesini kararlaştırdı.


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ''FETÖ'nün medya yapılanması'' soruşturması kapsamında hakkında geçici tutuklama kararı verilen şarkıcı Atilla Taş’ın özgürlük, emniyet hakkı ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği sonucuna vardı.
 
Mahkeme, 12 bin 275 euro manevi tazminat ile 3 bin 175 euro mahkeme masrafı ödenmesini kararlaştırdı.
 
OLASI İTİRAZ İÇİN 3 AY SÜRE
 
Taş ve Türk hükümetinin karara olası itiraz için 3 ay süreleri bulunuyor. Bu süre içinde itiraz gelmezse karar kesinleşmiş olacak.
 
AİHM önündeki davaya Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri ve çok sayıda uluslararası basın kuruluşu Atilla Taş’ın yanında müdahil olmuştu.

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