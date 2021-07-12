Aidat borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İsminizi gördüğünüzde...

Apartman ve site yöneticileri, WhatsApp gruplarından, aidat borçlularının isimlerini paylaşıyorlar. Site ve apartman ilan panolarına daire adı, isim ve miktar belirtilerek, aidat borç listesi asılıyor. Yöneticiler dikkat edin. Çünkü, bu şekilde aidat borçlusu ilanı suç sayılıyor. Denizli’de site yöneticisi Nail Çapar, aidat borçlularının listesini kapıya asınca sanık oldu. Profesyonel site yöneticisi olan Çapar, Türk Ceza Kanunu’nun 136/1 maddesindeki “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapisle yargılanıyor.

Apartman ve site yöneticileri, WhatsApp gruplarından, aidat borçlularının isimlerini paylaşıyorlar. Site ve apartman ilan panolarına daire adı, isim ve miktar belirtilerek, aidat borç listesi asılıyor. Yöneticiler dikkat edin. Çünkü, bu şekilde aidat borçlusu ilanı suç sayılıyor.

İşte Hürriyet'yen Oya Armutçu'nun yazısı: Denizli ’de site yöneticisi Nail Çapar, aidat borçlularının listesini WhatsApp’tan yayınlayıp sonra da site ilan panosuna asınca sanık oldu. Önce Çapar’ın nasıl sanık olduğunu özetlemek istiyorum:

‘KİŞİSEL VERİLERİMİ İFŞA ETTİN’

Profesyonel site yöneticiliği yapan Çapar, aidat borcunu ödemeyenlerin listesini önce sitenin WhatsApp grubundan yayınladı. Bu listede, aidat borcu olanların isimleri ve karşısında borç miktarı yer aldı. Daha sonra Çapar, listeyi sitenin ilan panosuna astı. Listede adı geçen bir site sakini ise “Kişisel verilerini ifşa ettiği” iddiasıyla yönetici Çapar’ı, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet etti. Şikâyet dilekçesi şöyleydi:

“Oturduğum siteye ilişkin WhatsApp grubumuz vardır. Bu grupta borçluların listesi yönetici tarafından yayınlanmaktadır. Yönetici olan Nail Çapar grupta borçlu listesini yayınlayarak benim kişisel bilgilerimi ifşa etmektedir. Borç miktarı da hatalıdır. Bu şekilde bilgim ve rızam olmaksızın ismimin oturduğum dairenin numarasını içerir borç listesini grupta yayınlayan Nail Çapar isimli şahıstan şikâyetçiyim.”

SAVCILIK HAKLI BULDU

Savcılıkta ifade veren Çapar ise suç kastı olmadığını ve yönetici olarak görevini yaptığını savundu. Kişisel verileri ifşa iddiasını da reddetti. Bilim bakalım savcılık kimi haklı buldu? Şikâyetçiyi.

AİDAT BORCU KİŞİSEL VERİ

Aidat borç listesindeki, isim ve borç miktarının “kişisel veri” kapsamına girdiği, blok, daire numarası ile bu bilgileri yazmanın “Adresi bilgisinin paylaşılması” olduğu sonucuna varan savcılık, Çapar’a 12 Ocak’ta dava açtı.

2 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİSLE DAVA

Çapar’ın, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 136/1 maddesindeki “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapisle yargılanması talep edildi. Bütün yöneticileri ilgilendiren iddianamenin, sonuç bölümünü özetleyelim:

KİŞİYE AİT ADRESİN PAYLAŞILMASI ANLAMINA GELİR

“Müşteki başvurusunda ...blok ...numarada ikamet ettiği site yöneticisi şüphelinin site aidatına ilişkin borç listesini WhatsApp grubunda yayımladığı ve aynı listede kendisinin de ismiyle birlikte borç miktarının da yazılı olduğu haliyle yayımlanması nedeniyle şikayetçi olduğu. Şüphelinin görevini yaptığını beyan ederek suçlamayı kabul etmediği. Her ne kadar şüpheli görevini yaptığını beyan etmişse de kişilerin belirlenebilir tüm özelliklerinin kişisel veri kapsamında olduğu, A sitesi ...blok ..numaralı dairenin oturan kişilerin isimleri ile birlikte site panosunda yayımlanmasının sözkonusu borç listesinde müşteki ve eşinin birlikte borçlu olarak yazılması kişinin ikamet ettiği blok bilgileri ile birleştiğinde kişiye ait adresin de paylaşılması anlamına gelmekte olup, şüpheli hakkında dava açmaya yeter şüphe oluşmuştur. Açıklanan nedenlerle, şüphelinin üzerine atılı suçtan dolayı yargılamasının yapılarak eylemine uyan TCK 136/1 maddesinden cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.”

Site yöneticisi Nail Çapar, 8 Haziran’da Denizli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Mahkemede de yönetici olarak görevini yaptığını ve suçlamaları kabul etmediğini vurgulayıp bakın ne dedi:

“Ben 30 yıldan beri bu işi yapıyorum. Kendi adıma bir işlem yapmış değilim. Site adına borç miktarını WhatApp grubuna gönderdim. Panoya astık. Borcu olmamış olsaydı asılmazdı. Siteler kat maliklerin ödediği para ile döner. Bu paralar, evsahibi G. Bey’in önceden kalan borçları.” Dava yeni adli yıla ertelendi.