Ahu Tuğba kızının lüks otomobilini çöpe attı!

Yeşilçam'da fırtınalar estiren ve en cesur isimlerden birisi olarak gösterilen Ahu Tuğba zaman zaman sosyal medyada gündelik hayatından paylaşımlar yapıyor. Tuğba bazen de kızıyla fotoğraflarını paylaşıyor.

Miami'de yaşayan Ahu Tuğba zaman zaman oradaki sağlık sistemini ve gündelik hayattaki bazı işleyişleri de eleştiriyor. Ahu Tuğba son paylaşımıyla dikkat çekti. Tuğba kızının otomobilinin içinden çektiği videoyu paylaştı ve "Buradaki tamirci adi altında hiç bir şeyden anlamayan insanlar bana kızımın arabasını çöpe attırdı en sonunda" dedi.

Bu ilginç anlar sosyal medyaya damga vurdu. Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba kızının pozlarını da geçtiğimiz günlerde paylaşmış ve "Vampirella saçını seviyor. Benim kızım tatlı bir tavşan. Kendi saçını boyamış... Ah çok çabuk büyüyorlar... Kızımm Anjelique..." notunu düşmüştü.