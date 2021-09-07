Kırık Hayatlar 12. Bölüm Fragmanı yayında! Ahu plan peşinde. Kırık Hayatlar hafta içi her gün saat 11.00'da Kanal D'de
- Haberler »
- Medya Haberleri »
- Ahu plan peşinde!
Ahu plan peşinde!
07 Eylül 2021 Salı - 14:03 | Son Güncelleme : 07 09 2021 - 14:03
Kırık Hayatlar 12. bölüm fragmanı yayında.
- Bakan Muş: Hedefimiz, Türkiye'nin aldığı payı artırmak
- Enerji içecekleri yerine tüketilebilecek 4 sağlıklı içecek!
- Teröristlerden üs bölgesine roketli saldırı: 1 şehit, 4 yaralı
- Turkovac aşısı ne zaman çıkacak? Turkovac aşısının yan etkileri ortaya çıktı mı, 3. Faz çalışmaları devam ediliyor mu?
- Son dakika... Antalya'da deprem! İlk bilgiler geldi
- Fiyatlar aylık 9.500 lira! Her yıl yüzde 30 zam geliyor, vergi yok ve...