Ahu Aysal: Olan oldu bir ayağım gitti

Les Ottomans Otel’in sahibi Ahu Aysal, otelin borçları nedeniyle satılmasının ardından açıklama yaptı. İstanbul 10. İcra Dairesi’nin yürüttüğü ihale önceki gün yapıldı.

20 dakikada sonuçlanan ihale sonrası 440 milyon TL değer biçilen otelin yeni sahibi Akbank oldu. Bankanın, şirketten olan alacağına karşılık otelin sahibi olduğu öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre; konuyla ilgili çok üzgün olduğunu ifade eden Aysal, “Ünal Aysal beyin işleri bozulunca oteli ona verdim. O da otel için kredi çekti, ödemekte zorlanınca otel satışa çıktı. Çok üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Arkaya bakamazsınız. Olan oldu, otel gitti. Orası benim çocuğum gibiydi, bir ayağım toprak altında kaldı diyebilirim ama geriye de bakamayız” dedi.