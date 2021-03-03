Ahsen Eroğlu ve Boran Kuzum aşk mı yaşıyor?

Boran Kuzum, geçtiğimiz aylarda başrolünde Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Menajerimi Ara dizisine konuk olmuştu. İkili, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde de rol almıştı.

KADIKÖY'DE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİLER

DETAYLAR DİKKAT ÇEKTİ

Boran Kuzum ve Ahsen Eroğlu hakkında ilginç gerçekler de peş peşe gün yüzüne çıktı. Ahsen Eroğlu ve Boran Kuzum'un aynı kediyle poz verdikleri görüldü.

Yıldız oyuncuların benzer takı ve aksesuarları kullanması da kafaları iyice karıştırdı.