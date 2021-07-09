Ahmet Yurt dede kimdir? Hozatlı Ahmet Yurt Dede neden öldü, kaç yaşındaydı?

Tuncelili halk ozanlarından Hozatlı Ahmet Yurt Dede hayatını kaybetti. Hozatlı Ahmet Yurt Dede, Kalan Müzik'in geçen ay vefat eden kurucusu Hasan Saltık'ın da amcasıydı.

2 HAFTA ÖNE EŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde "Eşrefoğlu" parçasını seslendiren Hozatlı Ahmet Yurt Dede geniş kitlelerce tanınmıştı.

HOZATLI AHMET YURT DEDE KİMDİR?

Hozatlı Ahmet Yurt Dede'nin eşi Fethiye Yurt da 2 hafta önce yaşamını yitirmişti.

Hozatlı Ahmet Yurt Dede, 1934 yılında Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nin Güneykonak (Eski ismi Çakperi) köyünde dünyaya gözlerini açtı. Dersimli olan usta sanatçı hayatı boyunca toprağı olduğu Dersim halkı da dahil olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına türkülerini duyurdu.

Halk müziğindeki ustalığı ile günümüz sanatçıları tarafından da örnek alınmıştır. Halk Ozanı Ahmet Yurt, Türk halkı tarafından benimsendi ve milyonların zihninde " Dede " lakabıyla yer etti.

Anadolu'nun Kayıp Şarkıları albümünde "Eşrefoğlu" parçasını seslendiren Hozatlı Ahmet Yurt Dede geniş kitlelerce tanınmıştı.

AHMET YURT NEDEN ÖLDÜ?

87 yaşında hayata veda eden Ahmet Yurt’un ölüm sebebi olarak doğal sebepler gösterildi.