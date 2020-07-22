Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti. Yaramış, 15 Temmuz ile ilgili "Darbe teşebbüsüne karışmış, pişman olmuş, nedamet duyan kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor" sözleriyle büyük tepki çekmişti. Prof. Dr. Ahmet Yaramış, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden istifa etti. Ahmet Yaramış kimdir? Prof. Dr. Ahmet Yaramış neden istifa etti?

Türk Tarih Kurumu başkanlığı görevinde bulunan Prof. Dr. Ahmet Yaramış'ın istifa ettiği son dakika haberi olarak aktarıldı. Yaramış'ın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sözleri tepki çekmişti. Prof. Dr. Ahmet Yaramış, 15 Temmuz'a ilişkin katıldığı bir panelde ''Darbe teşebbüsüne karışmış pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz kazanmamız gerekiyor'' demişti. Ahmet Yaramış kimdir? Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış neden istifa etti?

AHMET YARAMIŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Yaramış 1968 yılında Çorum ili İskilip ilçesi Kayaağzı köyünde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Amasya’nın Merzifon ilçesinde, liseyi İskilip’te tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1991-1993 yılları arasında Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde tarih öğretmeni olarak çalıştı. 1993 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne araştırma görevlisi olarak atandı. Gazi Üniversitesi (1993) ve ABD Connecticut Üniversitesinde (1996) yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılında “II. Mahmut Döneminde Asakir-i Mansure-i Muhammediye, 1826-1839” başlıklı teziyle Ankara Üniversitesinde doktor unvanı aldı. 2002 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör oldu. Afyon Kocatepe Üniversitesinde bölüm başkanlığı, yüksekokul ve enstitü müdürlükleri ile dekanlık görevlerinde bulundu. 20 Nisan 2020 tarihinde Türk Tarih Kurumu Başkanı olarak görevine başladı. Osmanlı askerî ve sosyal tarihi ile eğitim tarihi konularında çok sayıda makalesi, kitap bölümü ve kitabı bulunan Yaramış, evli ve 4 çocuk babasıdır.

PROF. DR. AHMET YARAMIŞ NEDEN İSTİFA ETTİ?

"FETÖ'cüler affedilsin" çıkışıyla büyük tepki toplayan Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış'ın "Çok üzgünüm. Cumhurbaşkanım isterse istifa ederim" sözlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Şu an böyle bir talep yok ancak başkan beyin bu değerlendirmeyi yapıp kendisinin bir muhasebe yapmasında fayda var" dedi.