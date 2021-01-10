Ahmet Vefik Alp kimdir? MHP'li Ahmet Vefik Alp yaşamını yitirdi!

Ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti. Alparslan Türkeş’in danışmanlığını yapan ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp 1994 mahalli idareler seçimlerinde MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuştu. Bu acı haberin ardından pek çok kişi Ahmet Vefik Alp kimdir? Ahmet Vefik Alp kaç yaşındaydı? Ahmet Vefik Alp'in hastalığı neydi? sorularını araştırıyor. İşte Ahmet Vefik Alp hayatı hakkında bilgiler...

Alparslan Türkeş’in danışmanlığını yapan ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti. Ahmet Vefik Alp, MHP Genel merkezinin binasını ve Ozan Arif’in anıt mezarlarını tasarlayan isimdi. Peki, Ahmet Vefik Alp kimdir? Ahmet Vefik Alp kaç yaşındaydı? Ahmet Vefik Alp'in hastalığı neydi? İşte Ahmet Vefik Alp hakkında merak edilenler...

AHMET VEFİK ALP KİMDİR?

1948 yılında doğan Ahmet Vefik Alp 1967’de Saint Joseph Lisesi’ni bitirdi. Ahmet Vefik Alp, Saint Joseph Fransız Lisesi' ni bitirdikten sonra Robert College Inşaat Mühendisliği Bölümünde yüksek öğrenimine başladı, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümüne geçerek 1971 yılında 'Pekiyi' derece ile ''Mimar', 1973 yılında da 'Pekiyi' derece ile Yüksek Mühendis Mimar' Diplomalarını aldı. 1973 yılında ITU Mimarlık Fakültesinde 'Asistan' lığa atanan Ahmet Vefik Alp, Alp, 1977 yılında ABD 'ye gönderildi.

ALP, Houston , Texas, 'Rice University' de, 1978 yılında Şehircilik alanındaki projesiyle 'Master'; 1979 da Mimari ve Şehirsel Psikoloji alanında insanlar, binalar ve şehirler arasındaki zihinsel ve duygusal etkileşimleri inceleyen 16 ayda tamamladığı ‘Aesthetic Response to Geometry in Architecture’ araştırması ile de ‘Doktor’ payelerini aldı.

1982 yılında Suudi Arabistan KFUPM 'Kral Fahd Universitesi' ne davet edilen Alp’in bu dönemde hazırladığı projelerden ''Riyad Diplomatik Şehir'de TC Riyad Büyükelçiliği ve Lojmanları, Dhahran' da 'Rektör Malikhanesi', Jubail Endüstri Şehrinde Villa, Basra Körfezinde Half Moon Bay Tatil Beldesi, Medine de Hacılar Oteli, Cidde'de Alışveriş Merkezi ve Prototip Çöl Müzesi'nden ilk dördü tamamlanarak kullanıma verildi.

1984 yılında 'Doçent' liğe yükseltilen Dr. Alp, 1989 da Birleşmiş Milletler Teşkilatı' nın himayesindeki (IAA) 'International Academy of Architecture' (Uluslararası Mimarlık Akademisi) 'Profesör' lüğüne seçildi.

1986 yılında ABD Dr. Alp’e 'Profesyonel Mimar' lisansı vermiştir. Aynı yıl TSA Texas Society of Architects' (Texas Mimarlar Cemiyeti) üyeleğine kabul edilen Alp, takiben AIA' 'American Institute of Architects' (Amerikan Mimarlar Enstitüsü) üyeliğine getirildi. Ahmet Vefik Alp, 1995 yılında ABD den ‘Profesyonel İç Mimar’ yetkisini aldı.

Mimarlık, Şehircilik, Belediyecilik ile Doğal ve Kültürel Mirasın korunması alanında birçok kuruluşun üyesi bulunan Alp akademik ve bilimsel çalışmaları, mimari yapıtlarıyla birçok ulusal ve uluslararası ödül kazandı. Yazıları yerli ve yabancı dergilerde ve basında yayınlandı.

1996 yılında T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ‘Profesör’ lüğüne getirilen Alp burada Mimarlık Bölüm Başkanlığı ve Mimari Tasarım Anabilimdalı Başkanlığı görevlerini yürüttü.

1996 yılında AIA 'Amerikan Mimarlar Enstitüsü' Güney Avrupa Direktörlüğü ne getirilen Profesör Alp bir süre Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Üyeliğinde de bulundu.

Ağa Han Mimarlık Ödülleri Programında ‘Nominateur’ ( aday belirleyici) hizmetini yürüttü. 2001 yılında Kazakistan Kazgor Design Academy ve IAAEC Doğu Ülkeleri Uluslararası Mimarlık Akademisi üyeliğine seçildi.

1994, 1999, 2004 ve 2009 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Alp’in Deprem ve Gecekondular için Çekirdek Konut ve Kapsül Evler, Boğaziçi Otoray Tüpgeçiş, TRANSMAR Pendik -Yeşilköy Otoray Yüzer-Viadük, Istanbul Kuşakyol, Boğaziçi 3 Üsküdar-Levent Denizaltı Tüp, Haliç Sualtı Otoparkı ve Müzekent Istanbul, Istanbul Ulaşımı içim ‘Çemberler Sistemi’, Geleceğin Şehirleri Ekokentler, Büyük Marmara Çemberi, Çağdaş Cadde gibi çalışmalarından bir bölümü ulusal ve uluslararası basın aracılığıyla tanındı.

2000 yılında ‘Yüksek Bilim Konseyi’nin teklifi üzerine IAA ‘Uluslararası Mimarlık Akademisi’ 9. Presidium’u tarafından UNESCO ve Uluslararası Mimarlar Birliği / UIA gözetiminde 20 yi aşkın ülke temsilcisinin oybirliği ile Akademi’nin ‘Büyük Usta’ mertebesine yükseltildi.

Profesör Alp’in TC Malatya Belediye Sarayı ve MHP Genel Merkezi Projeleri 2011; TC Gebze Teknik Üniversitesi Muallimköy Çevre Mühendisliği Binası 2012 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri Programında Avrupa Finalisti ve ‘Avrupa’nın En İyisi’ seçilmiştir.

Profesör Alp 2011 yılı sonunda RIBA Royal Institute of British Architects (Britanya Mimarlar Kraliyet Enstitüsü) Asil Üyeliğine getirildi.

Mayıs 2012 de Sofya da gerçekleşen Interarch 2012 IAA World Triennial of Architecture kapsamında ‘Taksim Cumhuriyet Camii & Dinler Müzesi’ projesi UIA Union Internationale des Architectes (Uluslararası Mimarlar Birliği) Birincilik, ayrıca IDA International Design Awards USA (Uluslararası Tasarım Ödülleri) 2012 Ikincilik Ödülünü kazandı ve LICC London International Creativity Competition 2012 de finale kalmayı başardı.

Çamlıca ‘Altın Kubbeli Cami’ projesi LICC 2013 te mimari proje dalında Birinciliğe layık bulundu. ‘Taç İzmir ’ 7 yıldızlı Otel ve Kongre Merkezi projesi 2013 IDA International Design Awards (Uluslararası Tasarım Ödülleri) nde kendi dalında 2.lik Ödülüne değer bulundu.‘Ekokent Konya ’ şehirsel yenileme ve dönüşüm projesine Interarch 2015 uluslararası kongresinde Roma Mimar ve Şehir Plancıları Odası Gümüş Madalyası verildi.