Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti

AHMET VEFİK ALP KİMDİR?

1948 yılında doğan Ahmet Vefik Alp 1967’de Saint Joseph Lisesi’ni bitirdi. Ardından Robert Kolej, İnşaat Mühendisliği bölümüne giren Alp, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne geçti. Yükseköğrenimine burada devam eden Ahmet Vefik Alp, 1971 yılında pekiyi dereceyle mimar, 1973 yılında yine pekiyi dereceyle yüksek mühendis mimar oldu.