Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti

Ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Alp'in cenazesinin yarın Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Ülkücü hareketin tanınmış isimlerinden olan Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp aynı zamanda 1994 mahalli idareler seçimlerinde MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in de danışmanlığını yapmıştı.Ahmet Vefik Alp, MHP Genel merkezinin binasını ve Ozan Arif’in anıt mezarlarını tasarlayan isimdi.
AHMET VEFİK ALP KİMDİR?
1948 yılında doğan Ahmet Vefik Alp 1967’de Saint Joseph Lisesi’ni bitirdi. Ardından Robert Kolej, İnşaat Mühendisliği bölümüne giren Alp, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne geçti. Yükseköğrenimine burada devam eden Ahmet Vefik Alp, 1971 yılında pekiyi dereceyle mimar, 1973 yılında yine pekiyi dereceyle yüksek mühendis mimar oldu.