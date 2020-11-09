Ahmet Uz son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da dün hayatını kaybeden seslendirme sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ahmet Uz (75), Üsküdar'da Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından sonsuzluğa uğurlandı.

Uzun süredir akciğerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gören, yaklaşık 10 gündür özel bir hastanede tedavisine devam edilen Ahmet Uz, dün hayatını kaybetti.

75 yaşındaki oyuncu için öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'inde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine; Uz'un eşi Rengin Uz, kızı Ahu Uz ile sanatçı dostları, yakınları ve arkadaşları katıldı.

"BÜYÜK BİR USTAMI KAYBETTİM"

Cenazeye katılan Nedim Saban , "Türk tiyatrosunun önemli bir kaybıdır. Hayatının son zamanlarında onla birlikte çalıştığım için çok mutluyum. Şehir tiyatrosunda, devlet tiyatrosunda çok emeği var. Tiyatroyu seven, bize ağabeylik yapmış biriydi. Büyük bir ustamı kaybettim ondan dolayı çok üzgünüm “ diye konuştu.

Ahmet Uz'un cenazesi, öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.