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Ahmet Uz hayatını kaybetti

08 Kasım 2020 Pazar - 13:58 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 14:06

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ahmet Uz (75) hayatını kaybetti.


Uzun süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gören Ahmet Uz, bugün hayatını kaybetti. Acı haberi Nedim Saban bu sözlerle duyurdu: Canım Ahmet Uz abim, çok erken terk ettin bizi. Çok özleyeceğiz .
 
 
AHMET UZ KİMDİR?
 
Müzisyen bir aileden gelen ve 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak sanat yaşamına adımını atan Uz, bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde oldu. 100'den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır.
 

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