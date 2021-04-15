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Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı

15 Nisan 2021 Perşembe - 11:02 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 11:02

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ‘Boğaziçi eylemleri’ sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık’ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke düzenledi.


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