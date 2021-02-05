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Ahmet Şık hakkında soruşturma başlatıldı!

05 Şubat 2021 Cuma - 11:27 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 11:34

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından Ahmet Şık hakkında “Suç işlemek için alenen tahrik” suçundan soruşturma başlatıldı.


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