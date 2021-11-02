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Ahmet Mümtaz Taylan'dan Cengiz Bozkurt açıklaması!
Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, bu yıl yedincisi düzenlenen Kahramanmaraş Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda sevenleriyle bir araya geldi. 'Leyla İle Mecnun'un 'İskender'i, aynı diznin 'Erdal Bakkal'ı Cengiz Bozkurt ile aralarının bozuk olduğuna dair medyaya yansıyan haberlere açıklık getirdi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platformda yeni bölümleriyle yayınlanan 'Leyla ile Mecnun' dizisinde bir ayrıntı seyircinin dikkatinden kaçmamıştı. Dizinin Erdal Bakkal'ı Cengiz Bozkurt ile İskender'i Ahmet Mümtaz Taylan'ın beraber hiç sahnesi yoktu. Bu durumun iki oyuncunun küs olmasından kaynaklandığı iddia edilmişti.