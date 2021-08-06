Ahmet Emre Bilgili kimdir? MEB Bakan yardımcısı olan Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili nereli, kaç yaşında evli mi, çocuğu var mı?

Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer olurken, MEB Bakan yardımcılarından biri de Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili oldu. Peki, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla görevinden istifa eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı. Cumhurbaşkanı kararıyla Bakan Yardımcılıklarına da atama yapıldı. Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ile Dr. Sadri Şensoy bakan yardımcısı olarak göreve getirildi. Bilgili, MEB Yüksek Öğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Aşkar ise akademisyen olarak görev yapıyordu. Şensoy da, MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Peki, Prof Dr. Ahmet Emre Bilgili kimdir, nereli, evli mi eşi kim?

Ahmet Emre Bilgili kimdir?

Ahmet Emre Bilgili 1960 yılında Adana ilimizde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Adana'da tamamlayan Bilgili üniversite eğitimini Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.

Bilgili, 1993 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent unvanını kazandı.

Ahmet Emre Bilgili daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi olarak atandı.

Bilgili aynı yıllarda Van'ın Bahçesaray ilçesinde 3 yıl devam eden Ulusal Bahçesaray Satranç Şöleni’nin organizatörlüğünü üstlendi.

Aynı zamanda yazarlı yanı da bulunan Bilgili bir dönem Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde satranç üzerine yazılar kaleme aldı.

Bilgili, 1999 yılında Marmara Üniversitesine atandı.

İstanbul Uluslararası Satranç Festivali Organizasyon Kurulu üyesi olan Bilgili, halen Marmara Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlerini yürütüyordu.

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, en son 6 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede yer alan kararnameye göre Milli Eğitim Bakan yardımcısı olarak atanmış bulunuyor.

Öte yandan Ahmet Emre Bilgili'nin eşi Hamide Bilgili'dir. İki çocuk sahibi Bilgili çifti, doğduktan sonra annesi tarafından hastanede terk edilen Etiyopya asıllı Adem'e koruyucu aile olan üçüncü çocukları yaptı.