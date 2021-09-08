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Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti

AA |  08 Eylül 2021 Çarşamba - 14:13 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 14:13

Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, 71 yaşında hayatını kaybetti.


 Beyin tümörü nedeniyle bir süredir tedavi gören Uğur, evinde yaşamını  yitirdi.
 
Uğur'un naaşı, yarın Balıkesir Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazını  müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa  verilecek.
 
TBMM'de 18. dönemde Anavatan Partisinden, 22, 23 ve 24. dönemlerde AK  Parti'den milletvekilliği görevlerinde bulunan Ahmet Edip Uğur, 30 Mart 2014  Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ilk  başkanı olarak seçildi. Uğur, bu görevi 2017 yılının ekim ayına kadar sürdürdü.
Evli ve 3 çocuk babası Uğur, kurucu üyeleri arasında yer aldığı DEVA  Partisinin Uyuşmazlık Çözüm Kurulunda görev yapıyordu.?
 
  
 

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