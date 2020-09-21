Ahmet Demircan kimdir? Koronavirüsüne yakalanan Prof. Dr. Ahmet Demircan’ın biyografisi

Türkiye Acil Tıp Derneği, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demircan’ın coronaya yakalandığını duyurdu. Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından yapılan açıklamada, ‘’Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim kurulu üyeliği yapmış değerli Prof. Dr. Ahmet Demircan hocamızın COVID-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tedavisi devam eden hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmeyi umut ediyoruz.’’ İfadeleri kullanıldı.

PROF. DR. AHMET DEMİRCAN KİMDİR?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan, Konya'nın Ereğli ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Demircan, ardından aynı kurumda Acil Tıp Ana Dalı'nda ihtisasını tamamladı.

Acil Tıp Uzmanları Derneği'nin üyesi olan Prof. Dr. Ahmet Demircan, Türkiye Acil Tıp Derneği'nin (TATD) iki dönem boyunca genel sekreterliğini üstlendi. Bununla birlikte Ankara Ereğlililer Derneği'nin de başkanlığını yürüten başhekim, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı olarak Başkanlığı yaptı. Doçent unvanına sahip olduğu sürede ise yine Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak görev aldı.

22 Ekim 2017 tarihinde Profesör olan Dr. Demircan, Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne Başhekim olarak atandı. Bunun yanı sıra, 10 Ocak 2020'de oluşturulan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğinde 24 Mart 2020 tarihinden itibaren, görev aldı.

ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR

Ankara Ereğlililer Derneği Başkanı

Acil Tıp Uzmanları Derneği üyesi